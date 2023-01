Score opnieuw in evenwicht in België-Griekenland: Goffin kan niet stunten tegen nummer 4 van de wereld

Een stunt van David Goffin tegen de nummer 4 van de wereld was nodig om België tegen Griekenland op voorsprong te houden in de United Cup. Die kwam er niet. Het staat 1-1 in de ontmoeting.

Nadat Alison Van Uytvanck België 1-0 voor had gebracht, stapte David Goffin de baan op voor zijn enkelwedstrijd. Aan de andere kant van het net stond Stefanos Tsitsipas, de nummer 4 van de wereld uit het mannentennis. Een verre van gemakkelijke opdracht dus voor Goffin. Die werd er niet makkelijker op nadat hij slechts één van de eerste vier games naar zich toe kon trekken. Goffin reageerde wel goed door onmiddellijk zijn achterstand weg te werken, maar op de belangrijke momenten was Tsitsipas net een tikkeltje sterker. Dat bleef ook het verhaal in set 2. Bij het derde matchpunt ging de backhand van Goffin te ver: Tsitsipas won met 6-2 en 6-3. Die score geeft de waardeverhoudingen niet helemaal perfect weer. Goffin bood wel degelijk weerstand, maar moest dus toch afdruipen met een nederlaag.