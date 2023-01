Kanker vastgesteld bij Martina Navratilova

Bij Martina Navratilova is opnieuw kanker vastgesteld. Ze heeft keel- en borstkanker.

In 2010 overleefde Martina Navratilova (66) al eens borstkanker. Begin 2023 werd er opnieuw bij haar kanker vastgesteld. Deze keer heeft keel- en borstkanker. Het is voor beide kankers nog maar de beginfase en ze zal later in januari behandeld worden.

Normaal gezien zou Navratilova deze maand de Australian Open vanuit de studio van Tennis Channel verslaan, maar ze zal door de omstandigheden dat af en toe vanop afstand doen.

Navratilova is een genaturaliseerde Amerikaanse en won in haar carrière maar liefst 18 grandslamtornooien in het enkelspel. In het dubbel won ze 31 grand slams. Ook in het gemengd dubbel mocht ze 10 keer juichen.