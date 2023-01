Al een derde zege voor Ysaline Bonaventure: nu ook succes in spannende clash op hoofdtabel Auckland

Ysaline Bonaventure zit in het nieuwe seizoen al aan drie zeges. De hoofdtabel in Auckland haalde ze via twee overwinningen in de kwalificaties en ook de eerste ronde heeft onze landgenote overleefd.

Dat ging niet zonder slag of stoot, want het werd een pittige clash met Caty McNally. Aanvankelijk was de Amerikaanse de beste op de belangrijke momenten. Daardoor stond het na vijf games 1-4. Bonaventure kwam wel knap terug tot 5-5 en zat bij 0-40 op de service van haar tegenstandster in een goede positie om alsnog de set te winnen. Die ging echter alsnog naar McNally, zonder tiebreak zelfs.

De ommekeer in de loop van de openingsset had de burger moed gegeven, ook al kocht Bonaventure er op dat moment nog niets voor. Wel wist ze bij 1-1 in de tweede set een kloof te slaan. Aan het eind van de set volgde nog een breakbal tegen. Die kon Bonaventure wegwerken, zodat de bordjes wel degelijk in evenwicht werden gehangen.

BREAK VOORSPRONG VOLDOENDE

Bonaventure was ook de speelster die nadien de tegenstandster het meest onder druk kon zetten. Twee keer redde McNally nog wel haar hachje op haar opslag. Een break voorsprong was voor Bonaventure voldoende om de winst in de wacht te slepen. Met 5-7, 6-4 en 6-4 baande de Belgische zich een weg naar de achtste finales. Volgende tegenstandster is de Canadese Marino.