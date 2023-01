Ysaline Bonaventure op de hoofdtabel in Auckland, Kimberley Zimmermann naar de volgende ronde in Adelaide

Ysaline Bonaventure heeft zich voor de hoofdtabel van het WTA-tornooi van Auckland geplaatst. In Adelaide dubbelt Kimberley Zimmermann een ronde verder.

Naast de United Cup zijn er ook al andere tornooien aan de gang. Ysaline Bonaventure probeerde zich via de kwalificaties voor het WTA-tornooi van Auckland te plaatsen. In de laatste kwalificatieronde speelde ze tegen de Nederlandse Arantxa Rus.

Bonaventure won vlot de 1e set: 6-3, maar moest daarna er meer voor knokken. Set 2 ging naar Rus met 2-6, maar in de beslissende set was Bonaventure weer meer op de afspraak. Ze won de set met 6-4 en plaatste zich zo naar 2 uur tennissen voor de hoofdtabel in Auckland.

OOK ZEGE VOOR ZIMMERMANN

Op het WTA-tornooi van Adelaide stond Kimberley Zimmermann samen met de Oekraïense Nadiia Kichenok in de 1e ronde van het dubbeltornooi. Ze speelden tegen de Chinese Xinyun Han en de Duitse Vivian Heisen. Het werd een vlotte overwinning voor Zimmermann en Kichenok. Na iets meer dan een uur stond er 7-5 en 6-3 op het bord.