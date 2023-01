Flipkens reageert na nederlaag in United Cup: "Heel zuur"

België kon afgelopen nacht/ochtend niet winnen van Bulgarije in de United Cup. In het beslissende dubbelduel verloren Goffin en Mertens na een supertiebreak.

Bulgarije, toch niet het grooste tennisland ter wereld, was te sterk voor Team Belgium. David Goffin en Zizou Bergs verloren hun enkelpartijen maar werden gered door de winnende dames Elise Mertens en Alison Van Uytvanck. Het gemengd dubbelspel bracht echter geen soelaas.

"Het was een moeilijke dag", trapt kapitein Kirsten Filpkens een open deur in bij Sporza. "De nederlaag in het dubbelspel is heel zuur maar er waren ook zeker positieve zaken die we moeten meenemen naar het volgende duel. Voor Goffin was het de eerste wedstrijd van het seizoen en Mertens liet enkele goede dingen zien", klinkt het.

In het volgende duel neemt België het de komende dagen op tegen Griekenland. Groepswinst en doorgaan naar de volgende ronde is nog mogelijk maar dan moet er wel gewonnen worden van Griekenland dat met Tsitispas en Sakkari top 10-spelers heeft bij de mannen en vrouwen.