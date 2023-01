Ysaline Bonaventure neemt eerste horde in kwalificaties Auckland en nu wacht ontmoeting met Nederlandse

Ysaline Bonaventure heeft haar nieuw seizoen al ingezet: in de kwalificaties van Auckland heeft ze een eerste overwinning behaald.

Wachten op de jaarwisseling is er niet bij voor Ysaline Bonaventure. Als ze in het Nieuw-Zeelandse Auckland de hoofdtabel wil halen, moet ze dat immers doen via de kwalificaties. Elsa Jacquemot moest dan voor de bijl gaan in de eerste kwalificatieronde.

Zo geschiedde ook, al beet de Française wel enigszins van zich af. Bonaventure slaagde er wel in om in beide sets enige afstand te nemen en zo haar overwinning veilig te stellen. Onze landgenote stapte met 6-3 en 6-4 als winnares van de baan.

OP 1 ZEGE VAN HOOFDTABEL

Hierdoor mag ze zich in de tweede kwalificatieronde opmaken voor een ontmoeting met de Nederlandse Arantxa Rus. Kan Bonaventure ook die opdracht tot een goed einde brengen, dan stoot ze door naar de hoofdtabel in Auckland.