Rafael Nadal en Alexander Zverev hebben nog werk voor Australian Open: beide toppers verliezen op United Cup

Hoe België er voor staat op de United Cup kon u eerder al lezen. Ook Rafael Nadal en Alexander Zverev hebben een eerste match in deze nieuwe landencompetitie achter de rug.

Voor hen beiden is gebleken dat er nog werk aan de winkel is om klaar te geraken voor de Australian Open. Nadal sukkelde de voorbije maanden met zijn vorm aan het eind van een alweer slopend seizoen en zoekt nog naar de goede vorm. Zijn tegenstander Cameron Norrie heeft hem er alvast op gewezen dat het nog beter moet om opnieuw mee te kunnen dingen naar grandslamtitels.

NADAL VERLIEST DRIESETTER

Nochtans bouwde Nadal wel een voorsrpong uit in de eerste set en behield de Spanjaard die ook. Een belangrijk moment kwam er bij 3-2 voor Norrie in de tweede set. Vervolgens wist die een break te forceren en op eigen service een breakbal weg te werken. Ook in set 3 was Norrie de meest efficiënte speler op de belangrijke momenten. Zo klopte de Brit Nadal met 3-6, 6-3 en 6-4. Het VK leidt hierdoor tegen Spanje met 1-0.

Nog in de United Cup staat Tsjechië 2-0 voor tegen Duitsland. Dat heeft te maken met de zege van Lehečka tegen Alexander Zverev. Die komt nog van veel verder terug van Nadal: de Duitser had geen officiële wedstrijd meer gespeeld sinds een enkelblessure te hebben opgelopen in de halve finale van Roland Garros. Zverev heeft duidelijk nog tijd nodig om toe te groeien naar zijn beste vorm. Lehečka klopte hem met 6-2 en 6-4.