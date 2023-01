Dat wordt een gelukkig nieuwjaar: ex-tennisster Elke Clijsters heeft relatie met Belgische darter

Voor ex-tennisster Elke Clijsters zal het een gelukkig nieuw jaar worden. Haar relatie met de Belgische darter Mike De Decker is bekendgemaakt.

Het heuglijke nieuws bekendmaken was weggelegd voor de man die onlangs nog actief was op het WK darts. Op zijn Instagrampagina staat een foto van een zoenende De Decker en Clijsters. "Veel liefde van ons", schrijft De Decker nog. "Fijn eindejaar."

Met veel liefdesgeluk gaan ze beiden het nieuwe jaar in. Ook Elke Clijsters heeft dus opnieuw het geluk gevonden, nadat ze in 2021 nog meedeed aan het tv-programma De Bachelorette. Daar kwam slechts een kortstondige relatie uit voort. Eerder was Cljisters van 2008 tot 2016 gehuwd met voormalig profvoetballer Jelle Van Damme, met wie ze twee kindjes heeft.

Zoals bekend is Elke Clijsters de zus van tennislegende Kim Clijsters. Elke tenniste zelf ook, tot ze wegens blessureleed haar racket aan de haak moest hangen in 2004.