België voorlopig op gelijke hoogte van Bulgarije in United Cup na nederlaag Goffin en overwinning Van Uytvanck

Ook voor België is de United Cup nu begonnen. Alison Van Uytvanck en David Goffin zijn in actie gekomen. Na hun eerste duel staat het 1-1 tegen Bulgarije.

De ontmoeting met Bulgarije betekende meteen een pittige opdracht voor David Goffin, die het moest opnemen tegen Grigor Dimitrov. Een speler waar hij al meermaals van verloor. Dimitrov liep ook 4-1 uit in de eerste set. Goffin kwam nog knap terug, maar het bleek tevergeefse moeite. In set 2 gaven ze mekaar lange tijd geen duimbreed toe, tot Dimitrov aan het einde toch kon toeslaan. De Bulgaar haalde het zo met 6-4 en 7-5.

VAN UYTVANCK DOET WAT MOET IN DERDE SET

Aan Alison Van Uytvanck dus om de Belgische kansen gaaf te houden tegen Shinikova. Dat liep aanvankelijk prima, want ze gunde haar opponente slechts één spelletje in de openingsset. In het midden van set 2 plaatste Shinikova een tussenspurt die de bordjes weer gelijk hing. Van Uytvanck keerde de rollen nadien weer om en won met 6-1, 3-6 en 6-3.

Het staat dus 1-1 in de ontmoeting tussen België en Bulgarije in groep A. Elke ontmoeting tussen twee landen op de United Cup bestaat uit vijf wedstrijden. Het kan dus nog alle kanten uit.