Belgische toptennissers zoals Mertens en Goffin trappen seizoen af op nieuwe, gemengde United Cup

In Australië trappen de tennissers het seizoen af op een nieuw tornooi.

Na het verdwijnen van de Hopman Cup, een gemengd tennistoernooi dat van 1989 tot 2019 plaats vond, is er nu een waardige vervanger met de United Cup. Daar valt ook wel wat geld te verdienen, zo'n 14.127.000 euro in totaal.

Bijna alle Belgische toppers tekenen present in Australië, want met Kempen, Van Uytvanck, Coppejans, Geerts, Mertens, Goffin en Flipkens is België goed vertegenwoordigd. Kirsten Flikpens is de Belgische kapitein.

"Het is een voorrecht om kapitein te mogen zijn van zo’n tof team. Een geweldige ervaring", zegt de bij HLN. Ook David Goffin kijkt uit naar het toernooi, en bereidt daarmee ook al de Australian Open voor, die op 16 januari begint.

"Ik hou ervan om voor mijn land te spelen. Je speelt voor je teammakkers en dat zorgt toch voor een andere sfeer. Het is alleszins een ideale voorbereiding, want ik ben verzekerd van twee matchen tegen goede tegenstanders, en hopelijk meer."

De Belgen spelen eerst tegen Bulgarije en daarna tegen Griekenland.