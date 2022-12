Team Belgium blikt vooruit op eerste United Cup met captain Kirsten Flipkens: "Elke wedstrijd zal tellen"

Met de United Cup ziet een nieuwe landencompetitie het levenslicht en Kirsten Flipkens zal Team Belgium tijdens dit toernooi leiden als kapitein.

De United Cup is een gemengde landencompetitie die in drie Australische steden gespeeld zal worden in januari. België neemt het al zeker op tegen Griekenland en Bulgarije. Op een persconferentie is hier naar vooruitgeblikt. "Het is leuk om de twee circuits samen te brengen", verwijst Flipkens naar het feit dat ze zowel mannen als vrouwen zal coachen. "En het is fijn dat de wedstrijden eindigen met een gemengd dubbelspel."

"Het wordt spannend", denkt Flipkens. "Elke wedstrijd zal tellen, of het nu de overwinning van een speler of een speelster is. Het is iets heel nieuws en het is leuk om deel uit te maken van dit toernooi. Ik weet niet wat voor captain ik zal zijn. Ik probeer gewoon dingen zo goed mogelijk te organiseren, zoals trainingen, zodat het team in de best mogelijke conditie is. En als het zover is, zal ik mijn verantwoordelijkheden nemen."

© photonews

David Goffin is zeker één van de spelers waar ze op rekent om België aan goede resultaten te helpen. "Het klopt dat ik altijd goed heb gespeeld in landencompetities en ik hoop dat dat weer het geval zal zijn voor een andere captain", aldus Goffin.