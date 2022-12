Australian Open-directeur verwelkomt Novak Djokovic: "Blij dat hij terug is"

Novak Djokovic landt weldra terug in Australië. De directeur van de Australian Open zal hem alleszins met open armen ontvangen.

"We zijn blij dat Novak Djokovic terug is", vertelde Craig Tiley, directeur van de Australian Open, aan de Australische media. "Hij zal opnieuw de te kloppen man zijn en ik heb er alle vertrouwen in dat de fans hem op een goede manier zullen ontvangen." Djokovic zal dinsdag in Australië landen. Ter voorbereiding speelt hij het ATP-tornooi van Adelaide dat zondag start.

Djokovic zat begin 2022 in een serieuze storm. Hij wou aan de Australian Open deelnemen, maar dat werd hem verboden omdat hij niet gevaccineerd was. Djokovic had nog gedacht dat hij een medische uitzondering zou krijgen, maar zijn visum werd voor de rechtbank ingetrokken en die verbande hem voor 3 jaar uit Australië.

De Australian Open begint op 16 januari 2023. Djokovic won het grandslamtornooi al 9 keer. Rafael Nadal is de titelverdediger.