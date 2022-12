Rafael Nadal houdt het vertrouwen erin: "Niveau oppikken en competitief zijn in Australië"

Rafael Nadal heeft er nog altijd vertrouwen in dat hij in Australië een goed niveau kan halen. Aan het eind van 2022 heeft de Spanjaard gesukkeld met zijn vorm.

Zo ging Nadal er op de ATP Finals al uit in de groepsfase en was dat niet bepaald een verrassing. Het is voor Nadal herstellen van wat weer een slopend begin is geweest. "Ik heb begin december bijna een week niets gedaan", zegt de man die in 2022 twee Grand Slams won aan de Spaanse sportkrant AS.

"Dat was het juiste om te doen", is Nadal er van overtuigd. "Sindsdien heb ik enige fysieke training gedaan." Het is nu kwestie om het aantal trainingen en de intensiteit op te drijven. "Ik zal in Australië nog wel enkele dagen nodig hebben om dat ook te doen."

ACHTERSTAND GOEDMAKEN

De nummer 2 op de wereldranglijst weet dat hij nog een achterstand goed te maken heeft. "Ik besef dat ik er nog niet ben, maar ik heb er vertrouwen in dat ik het niveau zal oppikken en competitief zal zijn in Australië."