Na heisa van dit jaar gaat Djokovic in 2023 wel de Australian Open spelen: "Hopelijk krijg ik een degelijke ontvangst"

Novak Djokovic maakt zich stilaan op voor een terugkeer naar de Australian Open in 2023. Dit jaar kon de Serviër vanwege zijn standpunt inzake vaccinaties niet meedoen in het eerste grandslamtoernooi.

Bovendien hingen er weken van onzekerheid aan vooraf. Djokovic reisde af naar Australië, moest daar uitgezonderd zijn trainingen op zijn hotelkamer blijven en werd uiteindelijk het land uitgezet. In de editie van 2023 zal Djokovic wel spelen op de Australian Open en daar had hij het met de media over op de World Tennis League, een demonstratietoernooi in Dubai.

"Ik ben doorheen de jaren vaak sterk gestart in Australië en ik hou er van om daar te spelen", heeft Djokovic toch ook nog goede herinneringen down under. "Na wat eerder dit jaar gebeurd is, krijg ik hopelijk een degelijke ontvangst en hopelijk kan dat me helpen om goed tennis te spelen."

ZO LANG MOGELIJK DOORGAAN

Djokovic is inmiddels 35, maar aan afscheid nemen denkt hij nog lang niet. "Ik zou graag zo lang mogelijk doorgaan. Ik heb niet een bepaalde leeftijd in mijn hoofd. De dingen lopen goed voor mij. Ik mag niet klagen. Zolang ik op dit niveau kan spelen en het vuur in mij heb, ga ik door."