Naomi Osaka is ondanks de sportieve zorgen de beste betaalde atlete ter wereld

Forbes heeft een lijst van best betaalde vrouwelijke atleten gepubliceerd. Naomi Osaka staat ondanks haar sportieve zorgen op nummer 1.

Naomi Osaka speelde in 2022 door blessureleed nauwelijks. Zo werd ze in de 1 ronde van Roland Garros en de US Open uitgeschakeld. Daardoor verdiende ze maar 1,1 miljoen Amerikaanse dollar. Naast het tennisterrein verdiende ze 50 miljoen euro aan sponsorgeld. Dat leverde haar de 1e plaats op.

Op nummer 2 staat Serena Williams. Ook zijn kreeg het grootste deel van haar inkomsten via sponsoring en ondernemerschap binnen.

Verder staan nog 8 andere tennissters in de top 16. Nummer 1 van de wereld Iga Swiatek staat op nummer 5. Ook de andere Williams-zus, Venus, staat in de lijst van Forbes. Zij staat 6e.