Venus Williams krijgt op haar 42e(!) wildcard voor de Australian Open

Ze weet van geen ophouden. Ook in 2023 zal Venus Williams nog op het WTA-circuit te zien zijn. Ze kreeg immers een wildcard voor de Australian Open.

Het zal al haar 22e deelname aan het grandslamtornooi worden. In 1998 maakte ze er haar debuut. Ze haalde 2 keer de finale, maar in 2003 en 2007 verloor ze telkens.

De voormalige nummer 1 van de wereld kampte de laatste jaren vooral met blessures. Daardoor viel ze uit de top 1000 op de wereldranglijst.

A warm welcome back to the AO, @Venuseswilliams! šŸ‘‹