Tennissers reageren op finale WK voetbal en Argentijnse speelsters natuurlijk door dolle heen: "Campeones del mundo!"

Hét sportevent van het weekend was de WK-finale in het voetbal en ook de tennissers leefden volop mee, zo bleek op sociale media.

Argentinië, met sterspeler Lionel Messi, is wereldkampioen voetbal na een waanzinnige finale tegen Frankrijk. Het stond 2-2 na de reguliere speeltijd en 3-3 na verlengingen. De strafschoppen werden gewonnen door de Argentijnen met 4-2. Ook de Argentijnse tennisspeelsters Gabriela Sabatini en Nadia Podoroska waren daar dolgelukkig mee.

"Campenos del mundo! Vamos!!!!!" Sabatini spaarde de uitroeptekens niet. Ook Podoroska kon het amper geloven. De Tunesische topspeelster Ons Jabeur was blijkbaar in het stadion in Qatar waar de finale gespeeld werd, doet een filmpje op haar Twitteraccount vermoeden.

Se dieron cuenta de que somos CAMPEONES DEL MUNDO?



Te amo Argentina, carajo ❤️🇦🇷❤️🇦🇷 Nadia Podoroska (@nadiapodoroska) December 18, 2022

Ook de nummer 1 van de wereld in het damestennis Iga Świątek reageerde op de WK-finale. "Wat een match. Zo inspirerend", tweette de Poolse met een foto erbij, wellicht verwijzend naar het knotsgekke wedstrijdscenario.