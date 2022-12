Nummer 1 van de wereld verwacht topniveau op Australian Open: "100 procent zijn wanneer ik naar Australië ga"

De nummer 1 van de wereld verwacht om top te zijn - 100% dus - op de Australian Open van volgend jaar. Dat is minder voor de hand liggend dan je zou denken.

Met zijn US Open-triomf maakte Carlos Alcaraz de sprong naar de eerste plek op de wereldranglijst. Door een interne scheur in de buikspier miste de 19-jarige topper echter de ATP Finals. De Spanjaard speelde de voorbije dagen een exhibitietoernooi in de Emiraten en daar sprak hij ook met de media. Alcaraz verloor overigens twee keer.

Hoe komt hij er weer bovenop? "De sleutel is om veel te trainen, om vele uren op de baan te spenderen. Ik heb nog één maand tot de Australian Open. Ik heb dus de tijd om te trainen en mijn niveau te behalen. Ik zou dus zeggen dat ik 100 procent zal zijn wanneer ik naar Australië ga."

NIET DENKEN AAN VERWACHTINGEN

Alcaraz ziet ook een voordeel aan zijn blessure. "Het gaat me waarschijnlijk helpen om niet te denken aan de verwachtingen, aan de rangschikking. Ik ga een sterk jaar moeten spelen om te blijven waar ik ben. Ik weet dat ik veel punten ga moeten verdedigen. Ik denk niet dat de exacte positie er heel veel toe doet. Zolang je maar in de top tien staat, daar mikken veel spelers op bij het begin van het jaar."

Al is dat voorlopig dus nog het minste van zijn zorgen. "Ik ben nu gefocust op mezelf. Beetje bij beetje ben ik aan het herstellen", weet Alcaraz.