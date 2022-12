Britse winnares US Open 2021 wisselt voor de vijfde keer in achttien maanden van trainer

De Britse wisselt nog maar eens van coach.

Emma Raducanu (20) won in 2021 de US Open vanuit de kwalificaties. Sindsdien kon de Britse nooit echt meer overtuigen en ze ging er in de US Open van dit jaar al in de eerste ronde uit.

Nu probeert Raducanu het met de Duitser Sebastian Sachs (30). Na haar uitschakeling op de US Open stapte Dmitri Toersoenov op als trainer van Raducanu. Door blessures en snelle uitschakelingen is Raducanu gezakt naar plaats 76 op de wereldranglijst.

Raducanu keerde pas deze maand terug van een polsblessure en miste de recente Billie Jean King Cup Finals in Glasgow. Raducanu verloor vrijdag nog een oefenmatch van in Abu Dhabi van Ons Jabeur (WTA 2) met 5-7, 6-3 en 10-8.