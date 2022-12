Novak Djokovic heeft nog één gaatje in zijn palmares: "Ik wil een gouden olympische medaille pakken"

De Serviër (35) won al bijna alles, maar heeft toch nog één doel.

Novak Djokovic heeft met zijn 21 grandslamzeges slechts één eindzege minder dan Rafael Nadal. En de Australian Open, waar hij al negen keer won, komt er in januari al aan.

Toch heeft Djokovic nog een ander doel dan dat record te pakken. "Ik wil een gouden olympische medaille pakken", vertelde Djokovic op de Russische televisie. In Peking in 2008 pakte Djokovic een bronzen medaille, in de finale geraakte hij nog niet.

Daar was hij 2021 goed naar op weg, maar in de halve finale verloor hij van Alexander Zverev. "Tot dat moment speelde ik briljant, maar ik had het gevoel dat ik zowel mentaal als fysiek uitgeput was." Daarna verloor Djokovic ook de match om het brons tegen Pablo Carreno Busta.

In 2024 krijgt Djokovic wellicht nog laatste kans op het gravel van Roland Garros in Parijs. Wellicht zal Rafael Nadal er dan niet meer bij zijn om hem iets in de weg te leggen. "Een olympische gouden medaille is mijn grootste wens en ik zal er alles aan doen om die alsnog waar te maken."