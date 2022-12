Ex-speelster Carla Suárez Navarro kondigt heuglijk nieuws aan

Sinds het einde van 2021 is Carla Suárez Navarro een ex-speelster. Wel kan ze met heuglijk nieuws uitpakken: de voormalige tennisster gaat een kindje krijgen.

Een nieuw hoofdstuk begint in haar leven, zo meldt de Spaanse op de sociale media. Suárez Navarro en haar partner Olga Garcia verwachten een kindje. Op een foto houden ze een bordje erop met daarop de tekst 'baby is coming'. Dat zou dan voor juni 2023 moeten zijn.

"Laten we ons gezinnetje uitbreiden!" Suárez Navarro kijkt er duidelijk nu al heel hard naar uit. Het geluk is haar alvast van harte gegund, nadat ze in de latere fase van haar tenniscarrière het gevecht moest aangaan met een ziekte en dat succesvol deed.

Tijdens haar loopbaan was de subtopper één van de populaire figuren op de WTA Tour. Ze bereikte zeven keer de kwartfinale van een Grand Slam en de zesde plaats op de wereldranglijst was haar hoogste notering.