Bewogen seizoen achter de rug: Rafa/Nole nog pure winners, Świątek dominant en dubbel een lichtpunt voor Mertens

We duiken het tweede deel van december in, een nieuw seizoen lonkt al. Terwijl Iga Świątek, Rafael Nadal, Novak Djokovic en nog heel wat andere toppers ons dit jaar heel wat moois geschonken hebben. De analyse van het tennisseizoen 2022, opgedeeld in drie categorieën.

MANNEN

De ATP Tour begon met veel commotie, omdat Djokovic geweigerd werd op de Australian Open gezien zijn vaccinatiestatus. Rafael Nadal greep zijn kans om het jaar sterk in te zetten in Melbourne en was - haast vanzelfsprekend - ook op zijn geliefde gravel in Parijs alweer de beste. Geweigerde spelers, het was ook een thema op Wimbledon: dat had dan weer te maken met de invasie van Rusland in Oekraïne.

Russen en Wit-Russen mochten niet spelen op heel wat toernooien in het VK, wat de Britse federatie niet overal in denk werd afgenomen. Na alle heisa was het toch weer heel knap hoe Djokovic nog het maximale puurde uit zijn tweede seizoenshelft, met winst op Wimbledon en op de ATP Finals. U zou kunnen denken: het blijven de gevestigde waarden die de lakens uitdelen.

© photonews

Klopt zeker niet helemaal, want op de US Open zagen we zo'n moment waarop een groot supertalent die stap vooruit zet die zo moeilijk is om te zetten. De nog altijd jonge Carlos Alcaraz mag zich voortaan ook grandslamwinnaar noemen. Er is ook afscheid genomen van een man met liefst twintig grandslamtitels. Levende legende Roger Federer zwaaide af en dat zorgde niet enkel bij hem zelf voor tranen.

VROUWEN

Ashleigh Barty opende het jaar om voor euforie te zorgen voor de Aussies. Voor haar bleek het later ook het sein om al vroeg een punt achter haar carrière te zetten. Dat lijkt onverwacht, maar is het niet helemaal. Barty overwoog zelfs voor haar grote doorbraak al om definitief te stoppen. Ze is niet geboren voor de spotlights. Neemt niet weg dat ze tennistiek een echte topper was.

Met Barty aan de kant lag de weg helemaal open voor Iga Świątek - ook reeds een grote naam aan het tennisfirmament - om helemaal te gaan domineren. Dat deed de Poolse ook, met regelmaat en in de kleine toernooien. Op het grootste niveau kan ze het ook, maar haar knappe cijfers werden wel slechts omgezet in één grandslamtitel.

© photonews

Op Roland Garros voltrok zich dan weer een sprookje met de onverwachte titel van Elena Rybakina. Ook een mooi verhaal op de WTA Finals: Caroline Garcia werd net als in 2018 de nummer 4 van de wereld. De Française knoopte weer aan met de successen van weleer. Wie dat niet deed, is Serena Williams. De Amerikaanse leek afscheid te nemen van het tennis, al bleef ze er ook wat mysterieus over doen.

BELGEN

Hoe was het tennisjaar van de Belgen eigenlijk? Niet geweldig. Ondanks af en toe flitsen van zijn kunnen steeg David Goffin niet boven de wisselvalligheid uit. Bij de dames lijkt ook Elise Mertens niet meer over de regelmaat te beschikken om bij de besten aan te leunen. Wel is ze nog altijd absolute wereldtop in het dubbelspel: dat bewijst haar dubbeltitel op de WTA Finals met de Russische Kudermetova.