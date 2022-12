Philippe Dehaes, ex-coach van Elise Mertens, gaat samenwerken met Greet Minnen

Philippe Dehaes gaat van de ene Belgische naar een andere Belgische als coach.

Philippe Dehaes en Elise Mertens stopten hun samenwerking in november, maar lang heeft de Belgische coach niet zonder werk gezeten. Hij gaat nu in zee met Greet Minnen, die hem zelf contacteerde.

Minnen (WTA 216) is de zesde Belgische op de wereldranglijst bij de vrouwen. Minnen liep in september een rugblessure op en maakte vorige week in het Franse Angers haar rentree. Deze week is ze actief in het Franse Limoges, waar ze dinsdag speelt in de achtste finales.

Volgens Dehaes heeft Minnen nog heel wat potentieel. "Greet heeft alle kwaliteiten om te schitteren op het hoogste niveau. Ze speelt heel modern tennis en beschikt over een goede service en krachtige slagen. Kortom, ze staat momenteel helemaal niet waar ze thuishoort", zegt hij bij Sporza.