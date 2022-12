Greet Minnen gaat strijdend ten onder in Limoges

Greet Minnen is op het WTA-tornooi van Limoges uitgeschakeld. Ze verloor in 2 sets van een Russische.

In de 2e ronde van het WTA-tornooi van Limoges speelde Greet Minnen tegen de Russische Anna Blinkova. Zij is het 9e reekshoofd in Limoges.

Blinkova begon het beste aan de wedstrijd, maar Minnen kon tot 2 keer toe een break achterstand ongedaan maken. Er kwam een tiebreak. Die ging gelijk op, maar Blinkova kon een klein kloofje versieren en die ook behouden: 6(4)-7.

In de 2e set nam Minnen het heft in handen. Ze versierde een break voorsprong. Bij 5-3 kreeg ze nog 2 setpunten, maar Blinkova kwam terug in de set. Minnen wou opnieuw de voorsprong in de set nemen, maar de break viel aan de overkant en dat was meteen het matchpunt: 5-7.