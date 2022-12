David Goffin wint eerste voorbereidingspartij van nieuwe seizoen in Frankrijk

David Goffin is aan zijn seizoen begonnen met een zege.

David Goffin (ATP 51) is zijn nieuwe seizoen en de voorbereiding op de Australian Open begonnen met een zege. Hij speelde in het Franse Caen tegen de Fransman Adrian Mannarino (ATP 46).

Mannarino had in 2022 twee keer gewonnen van Goffin, voor het laatst begin oktober nog, een dag na de zege van Goffin tegen de nummer één van de wereld, Carlos Alcaraz.

Goffin won met twee keer 6-4 van Mannarino en neemt het in de volgende ronde op tegen de Spanjaard Bautista Agut (ATP 21). Goffin won het toernooi in Caen in 2013 al eens, toen versloeg hij de Fransman Richard Gasquet in de finale.