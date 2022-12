Greet Minnen versiert met zege in tweesetter ontmoeting van killer van grandslamwinnares Kenin

Greet Minnen mag zich na een zege in een tweesetter opmaken voor een ontmoeting met Kenin-killer Blinkova in Limoges.

De Amerikaanse grandslamwinnares verloor in de eerste ronde van de Russische Blinkova. Minnen moest eerst voorbij een andere Amerikaanse zien te geraken, Elizabeth Mandlik. Niet zo simpel: Mandlik is het nummer 126 op de wereldranglijst, Minnen staat op plek 203.

EROP EN EROVER NA ACHTERSTAND

Minnen geraakte als eerste een break achter in dit duel, maar reageerde onmiddellijk. Onze landgenote ging van 1-3 naar 5-3: meteen erop en erover dus. In het volgende servicegame van haar tegenstandster had Minnen al een setbal. Ze maakte de set op dat moment nog niet af, in het spelletje dat hierna volgde wel.

In het vierde spel van set 2 moest Minnen enorm hard vechten om haar eigen opslag te behouden. Eens dat lukte, bracht zij duidelijk opnieuw het betere tennis op de baan en was de weg naar de overwinning ingezet. Het werd 6-4 en 6-3.