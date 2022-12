Magali Kempen ook in het dubbel uitgeschakeld in Angers

Magali Kempen is in Angers ook in het dubbeltornooi uitgeschakeld. Ze verloor de 1e wedstrijd in 2 sets.

In het enkeltornooi van het WTA-tornooi van Angers werd Magali Kempen in de 2e ronde door de Duitse Anna-Lena Friedsam uitgeschakeld. Wel stond ze nog in de 1e ronde van het dubbeltornooi. Samen met de Française Elixame Lechemia speelde ze tegen het Tsjechische duo Miriam Kolodziejova en Marketa Vondrousova. De Tsjechen namen meteen de bovenhand en liepen 4-0 uit. Kempen en Lechemia probeerden terug in de set te komen, maar bij elke break van hen, rebreakte het Tsjechische duo meteen. Die wonnen dan ook de set met 6-3. In de volgende set liepen Kempen en Lechemia een break uit, maar hun tegenstandsters kwamen terug. Daarna probeerde onze landgenote nog eens uit te lopen, maar opnieuw werd de break te niet gedaan. Op het einde van de set sloegen de Tsjechen definitief toe. Het werd 6-4.