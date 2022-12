Kirsten Flipkens wordt kapitein in gloednieuw landentornooi

Kirsten Flipkens gaat voor België de rol van speler-kapitein op zich nemen tijdens de United Cup. Dat is een gloednieuw landentornooi op de tenniskalender.

Het ATP- en WTA-seizoen wordt in 2023 met de United Cup op gang getrapt. Dat is een gemengd landentornooi in Perth, Brisbane en Sydney en het neemt de plaats van de Hopman Cup in, die naar juli verhuisde.

Aan de United Cup zullen 18 landen meedoen. België werd ingedeeld in groep A en zal in Perth het tegen Griekenland en Bulgarije opnemen. Elk duel zal uit een 2 enkelwedstrijden bij de mannen en bij de vrouwen bestaan. Ook zal er een gemengde dubbelwedstrijd zijn.

Elk land heeft ook een kapitein. Voor België zal dat Kirsten Flipkens zijn. Zij nam de rol van speler-kapitein op zich. Naast coachen zal ze ook dubbelwedstrijden afwerken.