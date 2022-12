Kimberley Zimmermann verliest haar dubbelwedstrijd in Angers

Kimberley Zimmermann is uitgeschakeld op het dubbeltornooi van Angers. Ze verloor in 2 sets.

Deze week is er in de tenniswereld maar 1 groot tornooi bezig. Kimberley Zimmermann trapte op donderdag ook het dubbeltornooi in Angers op gang. Samen met de Oekraïense Nadiia Kichenok speelde ze tegen de Duitse Vivian Heisen en de Roemeense Monica Niculescu.

Zimmermann en Kichenok probeerden snel de wedstrijd in handen te nemen. Ze kregen snel breakkansen, maar moesten wachten tot het volgende spelletje om een 1e keer te breaken. Maar Heisen en Niculescu rebreakten meteen. Daarna wonnen beide duo's vlot hun opslagspellen. Het leek erop dat we naar een tiebreak zouden gaan, maar op het einde sloegen Heisen en Niculescu nog eens toe en ze wonnen de set met 6-4.

Het Duits-Roemeense duo trok de goede lijn door en namen meteen in de 2e set de break voorsprong. Zimmermann en Kichenok haalden die break achterstand op, maar Heisen en Niculescu rebreakten meteen. Nadien gebeurde nog eens hetzelfde en uiteindelijk wonnen Heisen en Niculescu de set met 6-3.