Verrassende uitkomst na drie sets in Belgisch onderonsje op WTA-toernooi van Angers

Op het WTA-toernooi van Angers stond opnieuw een Belgisch onderonsje op het programma. Eentje met een verrassende uitkomst.

Alison Van Uytvanck kreeg in Andorra met een ontmoeting met Yanina Wickmayer al een Belgisch onderonsje voorgeschoteld. Dat werd door Van Uytvanck winnend afgesloten en ze was ook de favoriete in haar eersterondepartij tegen Magali Kempen in Angers.

Al snel bleek echter dat de waardeverhoudingen op het terrein niet waren wat je vooraf zou verwachten. Van Uytvanck maakte nog wel een vroege achterstand goed, maar nadien was het toch Kempen die aan de lopende band de belangrijke punten won. Dat hielp de outsider in deze match aan setwinst. In set kende Van Uytvanck vanaf 2-3 dan weer beduidend minder moeite dan haar opponente op de eigen opslag.

KEMPEN BETER OP BELANGRIJKE MOMENTEN

Dat leidde tot een mogelijk spannende ontknoping. Bij 3-3 in de derde set ging Kempen het opnieuw het best doen op de belangrijke momenten en dat gaf de doorslag. Een vroege uitschakeling dus voor Van Uytvanck, een fraaie stunt voor Kempen met 6-2, 3-6 en 6-3.