Na drie duidelijke zeges nu een nederlaag voor Greet Minnen in Angers

Het is nu dan toch einde verhaal voor Greet Minnen in Angers, na haar drie eerdere zeges die ze in Frankrijk boekte.

Minnen moest in Angers kwalificaties spelen om op de hoofdtabel terecht te geraken. Tubello en Inoue werden opzij geschoven en in de eerste ronde wachtte hetzelfde lot op Maria. De volgende tegenstandster van Minnen was Jessika Ponchet. 1 BREAK IN SET 1 Beide speelsters maakten er een set lang een zeer gelijkopgaande strijd van. Beiden waren ze lang baas op de eigen service, een tiebreak lonkte dan ook. Bij 6-5 had Minnen twee keer de kans om er 6-6 van te maken. Evenveel keer mislukte dat en Ponchet sloeg meteen toe bij haar allereerste setbal. De eerste break uit de match was meteen doorslaggevend voor de uitkomst van die openingsset en nadien ging Ponchet verder op haar elan. Minnen kon steeds minder weerstand bieden in deze achtste finale en moest dan ook het onderspit delven. Ponchet haalde het met 7-5 en 6-2.