David Goffin blikt op zijn verjaardag terug op 2022 en kijkt vooruit naar 2023: "Mij nog op bepaalde punten verbeteren"

David Goffin kende in 2022 een wisselvallig seizoen. In 2023 hoopt hij beter te doen.

Op 7 december blaast David Goffin 32 kaarsjes uit. Met Sporza blikte hij terug op 2022. Ook keek hij al vooruit naar 2023.

"2022 was zeker onregelmatig", beseft Goffin. Goffin won wel het ATP-tornooi van Marrakech en bereikte de kwartfinales op Wimbledon, maar daarnaast verloor hij 15 keer in de 1e ronde. Daardoor tuimelde hij naar plaats 53 op de ATP-ranking. Voor het eerst sinds 2013 staat hij buiten de top 50. "Dat ik buiten de top 50 staat, betekent dat het niet mijn beste seizoen was."

2023 komt eraan en Goffin is na zijn vakantie weer volop aan het trainen. In de aanloop naar het nieuwe seizoen wil Goffin vooral het positieve van het voorbije seizoen onthouden. Ook wil Goffin zich nog verbeteren in enkele aspecten van de het tennis: "Er waren een tiental wedstrijden waar ik de controle had, maar uiteindelijk verloor ik die door een gebrek aan zelfvertrouwen en door stress. Daar wil ik aan werken om mijn gemiddelde niveau op te krikken."