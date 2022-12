Britse tennisfederatie krijgt boete van bijna miljoen euro voor het uitsluiten van Russische en Wit-Russische spelers

Het uitsluiten van Russische spelers heeft de Britse tennisfederatie een boete van bijna een miljoen euro gekost.

Vanwege de Russische invasie in Oekraïne besloot de LTA om spelers en speelsters met een Wit-Russische en Russische nationaliteit te weren op hun toernooien. De LTA kreeg hiervoor reeds een boete van de WTA, dat instaat voor de organisatie van vrouwentoernooien.

LTA DIEP ONTGOOCHELD

De ATP is dan weer de instantie die instaat voor de toernooien in het mannentennis. Die heeft nu nog eens een aparte boete uitgedeeld van 820 000 Britse pond, wat neerkomt op zo'n 950 000 eiuro. In een reactie beweert de LTA 'diep ontgoocheld' te zijn en verwijt het de ATP 'een gebrek aan empathie voor de situatie in Oekraïne'.

Door spelers hun deelname te weigeren konden bijvoorbeeld enkele grote namen niet medoen aan Wimbledon. Bij de mannen denken we dan in de eerste plaats aan Daniil Medvedev, bij de vrouwen bevond Aryna Sabalenka zich in een soortgelijke situatie.