Greet Minnen moet in Angers in Angers 1 set zwoegen

Greet Minnen heeft zich op het WTA-tornooi van Angers voor de volgende ronde geplaatst. Ze klaarde de klus in 2 sets.

Via de kwalificaties bereikte Greet Minnen de hoofdtabel van het WTA-tornooi in Angers. Haar 1e tegenstandster was de Duitse Tatjana Maria.

Minnen kende een goede start en liep een break uit, maar Maria rebreakte meteen en de Duitse liep 5-2 uit. Daarna kantelde de set en Minnen won 5 games op rij. Ze won de set met 5-7.

In de 2e set liep Minnen opnieuw een break uit en Maria rebreakte meteen. Deze keer was het Minnen die opnieuw de voorsprong nam. De veer was bij Maria gebroken en Minnen won de set met 1-6. Zo ging ze door naar de volgende ronde.