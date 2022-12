De Hopman Cup keert terug, maar verhuist naar Frankrijk, ander tornooi komt in de plaats

Van 1989 tot en met 2019 was jaren een van de voorbereidingstornooien van de Australian Open, maar het contract tussen de ITF en de Australische bond werd voortijdig opgezegd. Nu sloot de ITF een nieuw contract met Tennium af. Daardoor verhuist de Hopman Cup tot 2027 van Perth naar Nice. Het tornooi zal in juli doorgaan.

Het concept blijft hetzelfde: 6 landenteams spelen tegen elkaar. Eerst zijn er 2 enkelspelen. Daarna is er een gemengd dubbelspel. Vanaf 2025 zullen er 8 landen deelnemen. In 2011 haalden Justine Henin en Ruben Bemelmans de finale voor België. Roger Federer en Belinda Bencic wonnen voor Zwitserland de laatste editie.

De Hopman Cup is het officieuze WK voor landenteams. Het werd vernoemd naar de Australiër Harry Hopman die in de periode 1938–1969 Australië naar 15 Daviscups als speler en coach wist te leiden.

The Hopman Cup is coming back next year! 🏆



The ITF’s official mixed team competition will return on 19-23 July 2023 to Nice, France 🤩#HopmanCup