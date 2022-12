Yanina Wickmayer verliest in eerste ronde in Angers, twee andere Belgen winnen hun match wel

Geen zege voor Yanina Wickmayer.

Yanina Wickmayer (WTA 332) speelde in de eerste ronde van het Challenger toernooi van Angers tegen de Tsjechische Markéta Vondroušová (WTA 97). Wickmayer won in de eerste set nog wel haar eerste opslag, maar nadien pakte de Tsjechische zes punten op rij: 6-1.

In de tweede set kon Wickmayer meer weerwerk bieden, al kwam ze wel 3-0 achter. Ze vocht zich nog terug in de match en sleepte er nog een tiebreak uit, maar Vondroušová was daarin de sterkste: 7-6 (7/5).

Magali Kempen (WTA 224) speelde in de laatste kwalificatieronde in Angers tegen de Française Jenny Lim (WTA 982). Kempen won eenvoudig met 6-1 en 6-1 en plaatse zich voor de hoofdtabel. Haar tegenstander in de eerste ronde is een andere Belgische, Alison Van Uytvanck (WTA 55)

Ook Greet Minnen (WTA 203) speelde in de laatste ronde van de kwalificaties in Angers. Zij speelde tegen de Amerikaanse Hina Inoue (WTA 358). Minnen won met 6-2 en 6-3 en speelt in de eerste ronde tegen de Duitse Tatjana Maria (WTA 70).