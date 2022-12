Met Greet Minnen een tweede Belgische in tweede kwalificatieronde van WTA-toernooi van Angers

Twee Belgische speelsters hebben de tweede kwalificatieronde bereikt in Angers. Greet Minnen boekte daar een overtuigende zege tegen een Française.

Het seizoen zit er dus toch nog niet helemaal op voor Minnen, die voor het eerst in bijna twee en een halve maand in actie kwam. De 21-jarige Alice Tubello kon haar weinig problemen bezorgen. Zeker in de eerste set walste Minnen over haar opponente heen, zonder een spelletje prijs te geven. Na amper 17 minuten zat die set er ook al op.

Tubello knokte zich nadien wel meer in de wedstrijd, waardoor er dus toch nog enige spanning kwam. In set 2 zat er slechts één break verschil tussen beide speelsters. Wel voldoende dus voor Minnen om haar eerste kwalificatiematch tot een goed einde te brengen met 6-0 en 6-4. Minnen zal tegen de Amerikaanse Inoue spelen voor een plekje op de hoofdtabel.

OOK KEMPEN GAAT DOOR

Eerder bereikte ook Magali Kempen in het enkelspel de tweede kwalificatieronde op het WTA-toernooi van Angers. Zij zette de Spaanse Georgina García Pérezopzij met 6-4 en 6-3. Volgende tegenstandster voor Kempen is de Française Lim. Minnen en Kempen zijn in Angers respectievelijk het tweede en derde reekshoofd in de kwalificaties.