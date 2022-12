Legendarische tenniscoach Nick Bollettieri, die onder meer Xavier Malisse begeleidde, overleden op 91-jarige leeftijd

De tenniswereld moet afscheid nemen van een legendarische coach. Onder meer Xavier Malisse kwam onder de hoede te staan van Nick Bollettieri, die op 91-jarige leeftijd is heengegaan.

Bollettieri, op de foto hierboven in 1997 te zien aan de zijde van het jonge meisje dat Anna Kournikova toen was, maakte met zijn academie naam in het professionele tennis. Kournikova zou later doorstoten tot de top 10 van de wereld en was slechts één van vele toppers die onder Bollettieri trainden.

GRANDSLAMWINNAARS NAAR TOP GEBRACHT

Ook grandslamwinnaars als Agassi, Courier, Seles en Pierce werden op een gegeven moment door de Amerikaan begeleid. Ook in dat rijtje: Xavier Malisse, die met hem samenwerkte in het begin van de jaren 2000. Bollettieri, in 2014 opgenomen in de Hall of Fame, was de zoon van Italiaanse immigranten die naar de Verenigde Staten trokken.

De laatste maanden gonste het al van de geruchten over een achteruitgaande gezondheid bij Bollettieri. Aan een leven met veel verwezenlijkingen kwam op 4 december 2022 een einde. Bollettieri stierf in zijn eigen huis in Bradenton, Florida.