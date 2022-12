Alison Van Uytvanck gaat strijdend ten onder in Andorra

Alison Van Uytvanck heeft het WTA-tornooi van Andorra moeten verlaten. Ze verloor een felbevochten wedstrijd in 3 sets. Het werd 3-6, 6-3 en 6-4.

Op het WTA-tornooi van Andorra stond Alison Van Uytvanck in de kwartfinales. Ze nam het op tegen de Spaanse Cristina Bucsa.

Van Uytvanck moest eerst nog wat in haar ritme komen en enkele breakkansen wegwerken. Daarna sloeg ze zelf toe en ze gaf haar voorsprong niet meer uit handen: 3-6.

In de 2e set wou Van Uytvanck doorgaan op haar elan. Ze dwong snel nieuwe breakkansen af, maar ze moest tot het volgende spelletje wachten om te breaken.

Maar dan kantelde de wedstrijd. Bucsa brak door de opslag van Van Uytvanck en Van Uytvanck leek even het noorden kwijt. Ook moest ze een blanco opslagspel inleveren. De Spaanse trok zich daar niets vanaan en stoomde door naar setwinst: 6-3.

Bucsa was in het begin van de beslissende set de betere en ze liep 5-2 uit, maar Van Uytvanck gaf zich nog niet gewonnen en probeerde zich terug in de wedstrijd te knokken. Ze kreeg 2 breakkansen om terug on serve te komen, maar Bucsa kon die wegwerken en pakte de beslissende set met 6-4.