Michael Geerts gaat strijdend ten onder in Spanje

Michael Geerts is op een challengertornooi in Spanje ook in het enkelspel uitgeschakeld. Hij verloor na 2 tiebreaks.

In de 1e ronde van het challengertornooi in het Spaanse Maspalomas moest Michael Geerts al een felle strijd leveren. Na bijna 2 uur tennissen stootte hij naar de 2e ronde door. Een dag later werd hij uitgeschakeld in het dubbel en nog een dag later moest Geerts zijn 2e ronde tegen de Spanjaard Oriol Roca Batalla afwerken.

De 1e set ging goed op en af. Er waren breakkansen aan beide zijden, maar niemand kon zijn kans grijpen. De tiebreak besliste over setwinst. Roca Batalla sloeg een kloofje: 1-5. Hoewel Geerts nog terugkwam tot 5-6, won Roca Batalla toch nog de set: 6(5)-7.

De Spanjaard had het goede ritme te pakken en liep een break uit. Geerts herpakte zich en kwam terug tot 4-4. Bij 6-5 kreeg Geerts een setbal, maar Roca Batalla werkte die weg en zo kwam er opnieuw een tiebreak. Die kende hetzelfde verloop en dezelfde winnaar als in de 1e set. Zo was Geerts na meer dan 2 uur tennissen uitgeschakeld met 2 keer 6(5)-7.