Voormalig nummer 7 van de wereld Verdasco twee maand geschorst voor dopinginbreuk door vergeetachtigheid

De komende twee maanden geen Fernando Verdasco in actie vanwege een inbreuk op de dopingregels. Van effectief dopinggebruik is evenwel geen sprake.

De voormalig nummer 7 van de wereld heeft op een challengertoernooi in Rio de Janeiro positief getest op het gebruik van methylphenidate, een medicijn tegen ADHD. Verdasco mag dat middel innemen maar was vergeten zijn TUE (Therapeutic Use Exemption), zijn officiële toelating, te vernieuwen.

2 MAAND GESCHORST IN PLAATS VAN 2 JAAR

Deze verklaring is ook aanvaard door het ITIA, de instantie die waakt over inbreuken op het dopingreglement in het tennis. Hierdoor is een standaardsanctie, een schorsing van twee jaar, omgezet in een schorsing van twee maanden. Tot 8 januari 2023 mag Verdasco geen toernooien meer spelen.

De linkshandige speler haalde in 2009 de halve finales op de Australian Open en bereikte toen ook de hoogste ranking uit zijn carrière. Momenteel staat de 39-jarige Verdasco op de 125ste plaats op de wereldranglijst.