Belgen in actie: Van Uytvanck trekt na zege tegen Wickmayer de goede lijn door, Geerts verliest in dubbelspel

Een paar Belgen kwamen in actie op deze vandaag. Van Uytvanck wilde na haar zege tegen Wickmayer bevestigen in de achtste finales in Andorra. Geerts speelde dan weer een dubbelmatch in Mas Palomas.

Nadat ze het Belgisch onderonsje tot een goed einde had gebracht, kon Alison Van Uytvanck de poort naar de kwartfinales openen tegen Katrina Scott. De Amerikaanse gaf zich niet op voorhand gewonnen, integendeel. Scott ging meteen met de eerste drie spelletjes aan de haal. Even later stond het dan 3-5. Van Uytvanck ging er in de eerste set nog net op tijd op en over. Vier games later stond het 7-5.

Van Uytvanck ging hierna door op haar elan en kon ook in de tweede set al snel een kloof uitdiepen. Op het einde nog een beetje tegenstribbelen, meer zat er niet meer in voor Scott. Van Uytvanck plaatste zich met 7-5 en 6-2 voor de kwartfinales op het WTA-toernooi.

GEERTS VERLIEST VAN TOPREEKSHOOFDEN

Eerder op de dag was Michael Geerts op de baan gestapt in Mas Palomas, waar een challenger doorging op gravel. Geerts vormde een duo met de Noor Durasovic en speelde tegen de Servische broers Ivan en Mataj Sabanov. Dat waren ook de topreekshoofden. In set 2 maakten Geerts en zijn dubbelpartner het hen moeilijk, maar het volstond niet om de uitschakeling in de eerste ronde af te wenden. Het werd 6-2 en 7-5.