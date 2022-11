Gilles-Arnaud Bailly is de nieuwe nummer 1 van de wereld bij de junioren. Daarmee ziet hij zijn uitstekende seizoen beloond.

In België wordt Gilles-Arnaud Bailly als het grootste tennistalent gezien. In 2022 haalde hij bij de junioren de finale op Roland Garros en de US Open, maar hij verloor telkens.

In het najaar kreeg hij een wildcard voor het ATP-tornooi van Antwerpen. In de 1e ronde maakte hij het David Goffin knap lastig. Goffin had 3 sets nodig om Bailly te verslaan. Verder won hij ook het EK U18 en mocht hij al eens meetrainen met het Belgische Davis Cup-team.

Die sterke prestaties ziet Bailly nu beloond. Hij wordt de nieuwe nummer 1 bij de junioren. Daarmee lost hij de Paraguayaan Daniel Vallejo af. Die wordt volgend jaar 19 jaar en is daarmee geen junior meer.