Alison Van Uytvanck wint Belgisch onderonsje in Andorra

Alison Van Uytvanck heeft in Andorra het Belgische duel gewonnen. Ze won na anderhalf uur in 2 sets.

Op het WTA-tornooi van Andorra doen 2 Belgen mee. Toevallig werden Alison Van Uytvanck (2e reekshoofd) en Yanina Wickmayer in de 1e ronde aan elkaar gekoppeld.

In de 1e set was het meteen opletten voor Wickmayer, want Van Uytvanck kreeg bij haar 1e opslagspel meteen een breakkans. Wickmayer werkte die weg en nadien kwamen er geen breakkansen meer. Maar bij 4-4 kreeg Van Uytvanck opnieuw 2 breakkansen. Deze keer nam ze de voorsprong en ze serveerde meteen ook de set uit: 4-6.

Van Uytvanck had het goede ritme te pakken en liep in de 2e set 0-2 uit. Ook nadien kreeg ze nog 3 kansen om nog een 2e break voorsprong te nemen, maar Wickmayer werkte ze weg. Van Uytvanck gaf Wickmayer geen enkele kans meer en pakte de zege bij de 2e matchbal: 4-6.