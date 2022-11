Wisselend succes voor de Belgen Geerts en Coppejans in eerste ronde in Maspalomas

De twee Belgen kwamen maandag in actie.

Kimmer Coppejans (ATP 203) was het eerst aan de beurt in het Challenger toernooi in het Spaanse Maspalomas. Hij speelde tegen de Fransman Titouan Droguet (ATP 295). Coppejans won nog de eerste set met 5-7, maar verloor set twee en drie met 6-3 en 7-6.

Michael Geerts (ATP 263) speelde in zijn eerste ronde dan weer tegen de Tsjech Dalibor Švrčina (ATP 221). Geerts won de eerste set na een tiebreak met 7-6. In de tweede set ging het wat makkelijker voor de Belg en won hij met 6-3.

Woensdagvoormiddag speelt Geerts in de volgende ronde, wie zijn tegenstander wordt, is nog niet bekend.