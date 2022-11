Team Belgium kent zijn tegenstander in kwalificaties voor volgende Davis Cup

Na de winst van Canada is het uitkijken naar de volgende editie van de Davis Cup. Team Belgium zal dan ook weer proberen om zo ver mogelijk te geraken.

Om aan de eindfase van de volgende Davis Cup mee te mogen doen, moet België zich eerst kwalificeren. Er zijn wel meer landen die zich in die situatie begeven. Inmiddels heeft de loting voor de kwalificatiematchen van de Davis Cup wel plaatsgevonden.

België moet weer maar eens buitenshuis de klus zien te klaren. Het is al lang wachten op nog eens een affiche in eigen land. Ons geduld wordt nog wat meer op de proef gesteld, want België moet deze keer naar Zuid-Korea. Aan kapitein Johan Van Herck en zijn mannen om daar de overwinning in de wacht te slepen.

Met Soonwoo Kwon, de nummer 83 op de wereldranglijst, heeft Zuid-Korea één speler in de top 100. De ontmoeting tussen Zuid-Korea en België zal begin februari 2023 doorgaan.