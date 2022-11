Belgisch onderonsje komt eraan in eerste ronde van WTA-toernooi van Andorra

Er zijn nog steeds Belgische speelsters actief dit seizoen. In Andorra kondigt een Belgisch onderonsje zich zelfs aan.

In Andorra gaat deze week een toernooi uit de WTA-Tour van start. In de eerste ronde komen al twee Belgische speelsters tegen mekaar uit: Alison Van Uytvanck en Yanina Wickmayer. Zo krijgen we al zeker één landgenote in de tweede ronde van het enkelspel.

Van Uytvanck speelde na de US Open twee maanden niet door rugproblemen en verloor ook met duidelijke cijfers haar wedstrijd in de Billie Jean King Cup. Dat kon einde seizoen betekenen, maar Van Uytvanck heeft zich dus toch ingeschreven voor het toernooi van Andorra en is daar zelfs het tweede reekshoofd.

LAATSTE DUEL ACHT JAAR GELEDEN

Yanina Wickmayer speelde de voorbije weken nog volop wedstrijden, weliswaar op de ITF-Tour. Het wordt dus weer een tandje bijsteken om op WTA-niveau te kunnen scoren. De wedstrijd tussen beide Belgische dames gaat dinsdag door. Wickmayer won tot dusver twee van de drie onderlinge duels. De laatste keer dat ze elkaar partij gaven, dateert wel al van acht jaar geleden.