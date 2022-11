Nummer 6 van de wereld Auger-Aliassime bezorgt zijn land de allereerste Davis Cup in zijn geschiedenis

De ontknoping van de Davis Cup heeft gezorgd voor een heldenrol voor Auger-Aliassime en een land dat voor de eerste keer in zijn geschiedenis de landencompetitie won.

In het Spaanse Malaga, waar indoor het eindtoernooi van de Davis Cup werd afgewerkt, ging de finale tussen Canada en Australië. Canada had op papier in beide enkelmatchen de betere speler en mocht dus van dromen om voor de allereerste keer de Davis Cup te veroveren.

Denis Shapovalov gaf alleszins het goede voorbeeld. Zeker in de eerste set was hij ruim te sterk voor Thanasi Kokkinakis. Die bood in set 2 dan wel meer weerwerk, maar dan nog wist Shapovalov een break in zijn voordeel op het scorebord te brengen. Met 6-2 en 6-4 bracht Shapovalov Canada 1-0 voor in de ontmoeting.

🇨🇦 WORLD CHAMPIONS 🇨🇦



After 109 years Canada have won their first EVER Davis Cup 👏🤩#DavisCup #byRakuten | @TennisCanada pic.twitter.com/tVwqbVClFG — Davis Cup (@DavisCup) November 27, 2022

De grote Canadese trots daarentegen is Felix Auger-Aliassime, bezig aan een sterk seizoen en momenteel de nummer 6 op de wereldranglijst. Aan hem was het om de trofee in de wacht te slepen. En jawel, met 6-3 en 6-4 troefde Auger-Aliassime Alex de Minaur af. Het dubbelspel moet in principe nog afgewerkt worden, maar met een 2-0-stand voor Canada in de ontmoeting kan Australië de achterstand niet meer goedmaken.