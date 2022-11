Tennisnieuws van de dag: Davis Cup-finale is gekend, Magali Kempen verliest in enkel maar wint dubbeltoernooi

In het tennis gaat de aandacht de laatste dagen naar de Davis Cup. Bij de vrouwen ging Magali Kempen dan weer op zoek naar individueel succes.

Vrijdag had Australië zich al verzeker van een plek in de Davis Cup-finale. Nochtans was de Kroaat Coric te sterk voor Kokkinakis (6-4 en 6-3). De Minaur zette tegen Cilic met een sterke prestatie orde op zaken (tweemaal 6-2). In het beslissende dubbelspel trokken Purcell en Thompson tegen Mektic en Pavic de kwalificatie over de streep met 6-7 (3/7), 7-5 en 6-4. Australië dus met 2-1 naar de finale.

De andere halve finale tussen Italië en Canada werd zaterdag afgewerkt. Sonego versloeg Shapovalov met 7-6 (7/4), 6-7 (5/7) en 6-4. Auger-Aliassime zette dan weer Musetti opzij met 6-3 en 6-4. De Canadese nummer 1 sleepte zijn land helemaal over de streep door samen met Pospisil de maat te nemen van Berrettini en Fognini in het dubbel: 7-6 (7/2) en 7-5. Ook Canada met 2-1 naar de finale.

TOERNOOIWINST VOOR KEMPEN

In het damestennis was Magali Kempen nog actief op de ITF-tour op het toernooi van het Luxemburgse Pétange. In de halve finales van het enkelspel moest ze wel met 6-3 en 6-2 het hoofd buigen voor de Oekraïense Daria Snigur. Kempen had in het dubbel wel al de finale bereikt met de Zwitserse Xenia Knoll. Ze versloegen in de eindstrijd het Nederlandse duo Schoofs/Van Der Hoek met 6-0 en 6-4.