Halve finalisten Davis Cup bekend

In de Davis Cup zijn de kwartfinales afgewerkt. Vrijdag en zaterdag gaan de halve finales door.

Australië klopte dinsdag Nederland met 2-0 en was zo de 1e halve finalist in de Davis Cup. Een dag later kenden ze hun tegenstander. Kroatië versloeg Spanje met 2-0.

In de andere tabelhelft waren de duels spannender. De dubbelwedstrijd bracht telkens de beslissing. Italië versloeg de VS met 2-1. Canada klopte Duitsland met 1-2.

Vrijdag gaat de 1e halve finale door. Australië speelt tegen Kroatië. Zaterdag volgt Italië - Canada. Wie 2 wedstrijden wint, gaat door naar de finale. Alle duels worden in Malaga afgewerkt.